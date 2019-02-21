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Молоко убежит за документами: ритейлеры предрекают перебои с поставками

Проблемы могут возникнуть летом после вступления в силу новых ветеринарных норм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Молоко убежит за документами: ритейлеры предрекают перебои с поставками
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2019-02-19 19:41:34
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Крупные федеральные ритейлеры прогнозируют перебои с поставками молока, масла, сыра, творога, сметаны. Об этом сказано в их письме в Минэкономразвития (документ есть у «Известий»). 1 июля должен вступить в силу приказ Минсельхоза, обязывающий оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему. Это должно снизить долю фальсификата на рынке. Но, по мнению ритейлеров, новые требования серьезно замедлят доставку товаров в магазины. 

Млечный путь 

Крупнейшие торговые сети предупредили Минэкономразвития о возможных перебоях с поставками социально значимых продуктов — молока, масла, сыра, творога и сметаны. Проблемы могут начаться летом. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Перекресток», «Пятерочку», «Ашан», «Дикси» и другие сети) в Министерство экономического развития. Документ, с которым ознакомились «Известия», был направлен в ведомство 29 января этого года, его подписал исполнительный директор организации Евгений Адашев. 

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покупатель рассматривает бутылку молока в супермаркете

Все молочные продукты попадут в систему «Меркурий», которая позволит отследить их путь от фермы до прилавка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В письме АКОРТ сказано, что Минсельхоз разработал проект приказа, существенно расширяющий перечень продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы (сертификаты, свидетельства, справки). В этот список планируется включить готовые молочные продукты в потребительской упаковке. Таким образом, товары попадут в систему «Меркурий», которая позволит отследить их путь от фермы до прилавка. Предполагается, что она поможет сделать рынок прозрачным и не допустить продажи фальсифицированной продукции. С 1 июля 2018 года данные в систему предоставляют производители сырья (мяса, молока и так далее). 

Минсельхоз предлагает изменить регулирования слишком быстро, без поэтапного внедрения, отмечают в АКОРТ. Действующая практика показывает, что даже единичные неточности, которые допускаются производителями и поставщиками при оформлении ветеринарных документов, вызывают дальнейший каскад ошибок на этапах доставки товаров в крупные распределительные центры ритейлеров. Это может вызвать остановку или «критическое замедление распределения» продукции. 

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разлив молока в бутылки

Минсельхоз предполагает рост затрат на производство и существенное замедление распределения продукции

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

После того как изменения, предлагаемые Минсельхозом, вступят в силу, издержки торговых сетей резко вырастут: согласно прогнозам некоторых компаний, затраты увеличатся на 25–30%, сказано в документе АКОРТ.

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Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза, приказ должен вступить в силу 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что новая система создаст дополнительные барьеры для легализации продукции неизвестного происхождения, а также исключит вероятность появления фальсифицированной документации. Также появится возможность оценить перемещение продовольственных потоков с гарантией законности их происхождения. 

«Меркурий» против маркировки 

В АКОРТ «Известиям» пояснили, что система «Меркурий» хорошо работает в цепочке «от фермы до цеха». На последующих стадиях переработки продукции и ее реализации целесообразно использовать маркировку контрольными знаками: это менее затратный проект.

— Даже при полномасштабной работе торговых сетей в «Меркурии» далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект, — подчеркнули в ассоциации. — АКОРТ поддерживает проект Минпромторга по переносу готовой молочной продукции в систему маркировки.

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цех по производству сметаны и йогурта

Далеко не все поставщики смогут принять новые правила

Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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В пресс-службе Минсельхоза на это ответили, что система маркировки Минпромторга лишь планируется к реализации в качестве пилотного проекта. В то время как «Меркурий» — это устоявшийся и широко эксплуатируемый компонент федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Плюс к этому маркировка контрольными знаками направлена только лишь на идентификацию товаров, то есть фактически используется только для целей фискального учета, подчеркнули в Минсельхозе.

В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что вопрос находится на стадии проработки с бизнесом. 

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов рассказал «Известиям», что и производители готовой продукции видят определенные риски во включении товаров в систему «Меркурий».

— Мы работаем совместно с Минсельхозом над тем, чтобы их купировать, — сказал он.

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Специалист исследует молоко в лаборатории сыродельного завода

За 2018 год в Роспотребнадзор поступило 2,3 тыс. уведомлений о некачественной молочной продукции

Фото: ТАСС/Алексей Сухоруков
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Производители сырого молока, наоборот, выступают за включение молочной продукции в систему «Меркурий». По словам гендиректора агрохолдинга «Вощажниково» Сергея Негляда, сегодня уже делаются сопроводительные ветеринарные документы на сырье. А это значит, что в готовой продукции легко определить, откуда оно пришло и какого качества. А вот отследить цепочку производства продуктов из сухого молока сейчас не представляется возможным, подчеркнул он.

Как писали «Известия», по данным Роспотребнадзора, за 2018 год в службу поступило почти 5,9 тыс. уведомлений об обнаружении в обороте продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов. Из них большинство пришлось именно на молочную продукцию — 38,95% (почти 2,3 тыс. уведомлений). Ранее в Россельхознадзоре сообщали, что доля фальсификата среди молочных продуктов на российском рынке может достигать 20%. В прошлом году Роскачество проводило исследование сливочного масла: в 10 из 82 проб разных торговых марок были найдены растительные жиры.

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