Поднимите мне эко: откуда на этикетках неизвестные науке ингредиенты

Известный российский косметический бренд уличили в богатой фантазии. Внимательный покупатель, специалист-эколог по роду занятий, изучил этикетку бьюти-средства для волос и удивился несуществующему черному сахалинскому кедру и вулканической морошке. В компании поспешили заверить: не соврали, а уточнили ареал произрастания и внешние особенности . Но осадочек, как говорится, остался. На какие еще уловки идут производители ради увеличения продаж — изучали «Известия».

Морока с морошкой

Эколог с Сахалина решил почитать этикетку на бальзаме для волос Natura Siberica своей супруги и удивился: «дикому черному сахалинскому кедру», которого нет в природе, как и «морошки вулканической» с «горным репейником», что бережно собирали для покупателей коренные жители острова айны (их тоже давно не видели на сахалинской земле).

«В Сахалинской области два вида морошки, они различаются только латинскими названиями, русских названий нет. Естественно, никакой вулканической ягоды не существует. Дикий черный сахалинский кедр — это тоже полная дикость. Кедра вообще нет на Дальнем Востоке, только корейская кедровая сосна. Вообще про черный кедр я впервые слышу, как и про дикий красный японский можжевельник. Горный сахалинский репейник — тоже нет такого вида. Репейник не бывает горным, садовым или еще каким-то, он один, обычный», — приводит местное издание Sakhalin.info слова старшего научного сотрудника естественно-научного отдела областного краеведческого музея Александра Соловьева.

сиберика Во время изготовления косметических средств на заводе компании Natura Siberica Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Интернет-пользователи тут же подняли производителя косметики на смех, предлагая добавить в состав кто зуб дракона, кто рог единорога, кто еще какую-то «экзотику». Фирма поспешила реабилитироваться: никто не врал, лишь слегка уточнили.

«Мы использовали отсылки к месту и условиям сбора или внешнему виду растения, а также локальные наименования, многими из которых с нами поделились местные жители. Так, например, морошка собирается на вулканических почвах, что дополнительно обогащает ее состав минералами, поэтому названа «вулканической», — приводит «Афиша. Daily» слова официального представителя компании. Репейник коренные народы собирали в горах, поэтому он «горный», а у кедра ствол темный, почти черный. Мол, на научную достоверность не претендовали, но если есть вопросы — читайте состав, там всё как надо, по международным нормам.

Жемчуг в косы, гиалуронку — на лицо

Судя по этикеткам, производители косметических средств идут в основном двумя путями. Первые провели годы в избе некой знахарки и теперь готовы омолодить вас байкальским золотым корнем, мыльными травами с курильским чаем и черной вулканической глиной. Вторые втихаря слетали в будущее, откуда привезли рецепты с коллагеном, гиалуроновой кислотой, кератином и другими труднопроизносимыми веществами . Остались и те, кто радует старой доброй роскошью. Находим в известной сети супермаркетов шампунь с «экстрактом жемчуга». Да что шампунь — даже одеяло можно найти с пропиткой «Жемчуг». Некоторые пользователи интернета ставят под сомнение возможность выдавить из жемчуга хоть что-то.

« Экстракт жемчуга/кашемира/шелка» является по большому счету маркетинговым ходом, направленным на привлечение внимания покупателей , — пишет в блоге специалист по физиологии кожи Екатерина Соколова. — Однако нельзя сказать, что жемчуг полностью бесполезен. Помолом получают жемчужную пудру, а при воздействии молочной кислоты на жемчуг образуется лактат кальция, который обладает антиоксидантными свойствами».

«Так называемый экстракт жемчуга обладает регенеративной способностью, — сказала «Известиям» врач-косметолог Софья Григорьева. — Он работает с эпидермисом — отбеливает, восстанавливает гладкость кожи. Если добавлять в кремы, эффект есть, но, когда пишут «омоложение», удивляешься. Это же просто уход: намазал — будет кожа гладкой, нет — где-то зашелушится. Для омоложения важно, как работают внутренние органы, хватает ли витаминов. А «экстракт жемчуга» в шампуне, если честно, звучит смешно. За минуту никакой жемчуг никуда не проникнет — только грязь смоется» .

шампунь Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Та же история и с добавлением гиалуроновой кислоты в шампуни и кремы —получается наружное средство, которое никак не повлияет на внутренние процессы.

«Гиалуронка» — это плотная молекула, которая глубоко не проникнет. На коже она создает микропленку и в целом дает ощущение комфорта. Как туфли: если намазать кремом, они блестят. На какие-то внутренние процессы крем с гиалуроновой кислотой не влияет, омоложения не будет» , — поясняет Григорьева и рассказывает историю о том, как хитрость производителя столкнулась с глупостью покупателя. Получилось больно.

«Девушка купила крем-филлер с гиалуроновой кислотой (На самом деле филлер — инъекционный наполнитель, но в данном случае это была не более чем уловка производителя, намекавшего на суперглубокий эффект продукта. — Прим. ред.). Не знаю, как она до этого додумалась, видимо, есть люди, которые воспринимают информацию слишком буквально. Девушка набрала крем в шприц и сама себе его ввела. Получилось ужасно: страшные отеки, начался фиброз. Теперь ее лечит хирург», — сказала врач-косметолог.

Говядина из курятины

«Две самые доминирующие области с уловками маркетологов — продукты питания и «полулекарства » под названием БАДы. Косметика близка к БАДам — ей придают какие-то чудодейственные свойства : если будешь втирать в правое ухо, то будет нос дышать лучше. Пишут на шампуни, что без вредных компонентов, хотя все они на лауретсульфате (лауретсульфат натрия — поверхностно-активное вещество с чистящим эффектом, используется в шампунях, зубных пастах, моющих средствах. —— Прим. ред.). Или «мыло натуральное», которое содержит совершенно ненатуральные вещи. Например, пальмовое масло — нетрадиционный для мыла компонент. В БАДах ровно то же, что в косметике: указывают какой-нибудь клен старорусский или клен владимирский, которого на самом деле нет, но от него очень полезны листья. Такое часто встречается, — рассказал « Известиям » сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. — С продуктами питания какая история? Первое — не сообщают о наличие нетрадиционных ингредиентов в традиционных продуктах. Никто ничего не придумывает, просто умалчивают. Второе — придают продуктам исключительность путем введения в заблуждение относительно экологичности, например, применяются какие-то экологические сорта молока и складывается впечатление, что все остальные сорта взяты с помойки» .

мясо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Больше всего покупателей расстраивает несоответствие заявленного на лицевой части упаковки и состава на оборотной стороне.

«Обижаются на продукты питания, где написано, например, что котлеты сделаны «из говядины». Это крупными буквами, а мелкими на составе уточняют, что там еще и куриные шкурки», — говорит Егармин. И вроде тоже мясной продукт, а есть уже и не хочется.

« Сейчас к маркетологам добавились люди, которые хорошо изучили социальную инженерию и пытаются придать этому всему еще какой-то дополнительный смысл, в том числе и такими нечестными приемами, как молоко 900 г . Выглядит так же, как и литровое, но если пересчитать, то вы покупаете упаковки больше, чем молока», — пояснил специалист.

Эко диво, ваше «био»!

Россияне стали чаще присматриваться к этикеткам… и не верить тому, что на них написано. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составом продуктов интересуется 51% опрошенных, 37% важно знать производителя, 12% смотрят соотношение белков, жиров и углеводов, 9% считают калории и только 7% вообще не читают информацию на этикетках. При этом 76% считают размещенную на упаковке информацию о составе неточной или неполной.

Если пробежаться глазами по полкам продуктовых магазинов, можно легко заметить дорогие сердцу каждого заботящегося о своем здоровье пометки — «био», «фермерский продукт», «эко», «чистый продукт», «без хлора», «без гормонов роста». Некоторые крупные торговые сети даже оборудуют отдельные уголки так называемого здорового питания (как бы намекая, что полезность всего остального слегка под сомнением).

магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

К слову, летом 2018 года Госдума наконец-то приняла закон, регламентирующий производство в стране органических продуктов. В документе, на котором уже стоит подпись президента, прописаны нормы производства, хранения, перевозки, маркировки, реализации и вообще определено понятие «органическая продукция» и его составляющие. Всё бы хорошо, но закон не распространяется на косметику, лекарства, парфюмерию, продукцию охоты и рыбалки (кроме аквакультуры»), семена лесных растений и еще не вступил в силу. Это случится только 1 января 2020 года.

«Экопродукт», «свободный от ГМО», «свободный от антибиотиков»… Любая такая уловка нацелена на создание лояльности через характеристики, которые вызывают положительные ощущения. Тоже растительное масло «без холестерина». Холестерин — это вещество животного происхождения, его нет в растительном масле, — пояснил «Известиям» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Как правило, пишут «экопродукт», «органика», «биопродукт» без понимания каких-либо стандартов. Еще в 2016 году мы приняли стандарт по органике, другое дело, что с 1 января 2020 года вступает в силу закон, который говорит о том, что маркировка органического продукта должна соответствовать ГОСТу. Пока закон не вступил в силу, любой производитель имеет абсолютно легальное право писать всё что угодно ».

Эксперт объясняет: производитель, может быть, и хотел написать на упаковке что-то типа «самый вкусный», «самый полезный», но ФАС не дремлет, а «био», «эко» — без претензий и звучит модно.

Что касается пометки «без гормонов роста», «без антибиотиков», то в большинстве стран, по словам Сергея Коршунова, есть стандарты, которые регламентируют появление надписи antibiotic free, но у нас их нет.

магазин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ветеринарные требования «Россельхознадзора» в принципе запрещают использовать антибиотик в профилактических целях, но проверка идет то ли по шести, то ли по восьми антибиотикам, а их около 200. Поэтому использовать или нет — на усмотрение производителя и его честность. Есть компании, которые стараются быть antibiotic free и об этом пишут, но вот насколько они правдивы» , — отметил Коршунов.

Гормоны роста у нас запрещены. Так что писать «без гормонов роста», например, на упаковке с курицей — лишь привлекать внимание покупателя к своему товару.

«Производитель как бы еще раз подтверждает: «Моя продукция произведена по легальным стандартам». Но это подразумевается само собой, раз продукция находится в реализации. Другое дело, что есть соединения, которые стимулируют выработку гормонов. Вот эти соединения у нас не запрещены и достаточно активно используются в животноводстве в качестве БАДов. В принципе они считаются достаточно безопасными, но в органическом сельском хозяйстве запрещены », — сказал эксперт.

Кстати, если заметите на упаковке красный «знак качества», не пугайтесь, ему можно доверять.