Отдельные полки для молочных продуктов поддержали три ведомства

Минсельхоз, Минэкономразвития и Роспотребнадзор согласны с тем, что молочная и молокосодержащая продукция должны располагаться на разных полках в магазинах. Ведомства представили положительные отзывы на проект соответствующего постановления правительства, который подготовил Минпромторг, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Уже с 1 марта 2019 года в торговых сетях может измениться зонирование и расположение молочных изделий. Новые правила размещения продукции в сетях упростит выбор для потребителей.

В проекте постановления правительства идет речь о том, что изделия, в которых содержится лишь молоко, должны быть отделены в магазинах от тех, в которых до 50% животных жиров заменено на растительные компоненты, например пальмовое масло. Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор подтвердили «Известиям», что поддерживают предложение Минпромторга.

— Сейчас проект постановления подготавливается для направления на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст. После прохождения всех согласительных процедур документ будет внесен в правительство, — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Минпромторг также предлагает производителям на добровольных началах маркировать молокосодержащие изделия надписью «Продукты с замещением молочного жира».

— Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Меры, которые могут создать покупателю дополнительные удобства при выборе товара, безусловно, разумно внедрять, отметил в беседе с «Известиями» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие сети) Сергей Беляков.

— Хотя при установлении нового требования к выкладке молочной и молокосодержащей продукции могут возникнуть трудности с выделением специального оборудования для выкладки товара в торговых объектах с небольшой площадью, а также случайное перемещение продукции между полками самими покупателями, — сказал он.

Исполнительный директор Молочного союза Людмила Маницкая считает, что в разделении полок в магазинах для молочной и молокосодержащей продукции есть резон, поскольку это поможет потребителям лучше в ней ориентироваться. Она не видит никаких рисков при реализации нормы.