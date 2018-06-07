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Роскачество разработало советы по выбору молока

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Эксперты Роскачества дали россиянам детальные рекомендации, как выбрать хорошее молоко. Советы опубликованы на сайте ведомства. 

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Основной тезис — всегда помнить, что молоко является живым продуктом, и только при строжайшем ветеринарно-санитарном надзоре оно может быть безопасным. Именно поэтому молоко лучше всего покупать в супермаркетах и продуктовых магазинах от производителей.

Не стоит брать молоко на рынке, от «бабушкиной» коровы и в молокоматах, так как оно сырое и перед употреблением в пищу его необходимо должным образом прокипятить. Вдобавок к этому нет никакой гарантии, что животное не болело, а владелец этого не заметил.

Также Роскачество предостерегает от покупки молока у фермеров, особенно у небольших хозяйств, из-за их невозможности обеспечить контроль сырья на должном уровне.

Если хотите выпить молоко в ближайшие дни, лучше купить пастеризованное. В случае, если есть планы поехать, например, на дачу, следует остановить выбор на ультрапастеризованном и стерилизованном.

Перед покупкой нужно обязательно обратить внимание на упаковку. Она должна быть без повреждений и желательно непрозрачной. В такой упаковке молоко защищено от солнечного света и не будет подвергаться процессу фотоокисления, приводящего к порче молочного жира. Герметичность важна, чтобы в продукт не попала посторонняя микрофлора.

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Еще один важный признак качественного продукта — надпись «ГОСТ 31450» на этикетке. Именно в молоке по ГОСТу установлен повышенный уровень белка — не менее 3%, тогда как в молоке по ТУ или СТО белка может быть меньше — всего 2,8%.

Безусловно, надо отказаться от покупки пастеризованного молока, если полка магазина недостаточно охлаждена, то есть хранится при температуре +2…+6 °С. На продукт ультрапастеризованный и стерилизованный это не распространяется, он может стоять и при комнатной температуре, но не выше чем 25 °С. 

Кроме того, стоит обратить внимание, если молоко в открытой упаковке стоит и не киснет даже при комнатной температуре в течение суток, то это уже серьезный сигнал о его качестве, а возможно, и безопасности.

Ранее в мае Роскачество провело исследование сливочного масла жирностью 72,5%. По итогам проверки выяснилось, что большая часть продукции на полках российских магазинов отвечает требованиям качества и безопасности.

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