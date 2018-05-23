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Роскачество проверило сливочное масло на фальсификат

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провело исследование сливочного масла жирностью 72,5%, по результатам которого была выявлена доля фальсифицированной продукции, сообщает 23 мая пресс-служба ведомства.  

Всего были изучены 82 торговые марки, совокупная доля которых на рынке составляет более 70%. Товары были закуплены по всей территории России. Испытания проводились по 23 показателям качества и безопасности.

Роскачество выявило фальсифицированное масло
Из 82 исследованных торговых марок 10 оказались подделкой

Как показали результаты исследования, большая часть продукции на полках российских магазинов — хорошего качества и безопасная. Так, 23% масла может претендовать на получение Знака качества.

Нарушения обязательных требований законодательства были обнаружены в 37% исследованной продукции. Они, в частности, касались подмены молочного жира растительным (12% торговых марок), занижения жирности в продукте (11%), наличия бактерий и микробиологической порчи (9,8%), содержания консервантов (5%), антибиотиков. Один раз за все испытания эксперты столкнулись с недостоверной маркировкой по массе нетто.

Больше всего фальсификата по части подмены молочного жира обнаружилось в Московской (около 40%) и Челябинской (30%) областях. 

Как отмечает Роскачество, исследование в очередной раз подтвердило, что идеальное сливочное масло не значит самое дорогое. Так, в десятку самых дешевых масел вошли продукты трех торговых марок с самой высокой оценкой в 5,5 балла. Это «Вкуснотеево», «Каждый день» и «Приволжский молочный завод».

В середине мая Роспотребнадзор подвел итоги проверки молочного рынка. По ее результатам выяснилось, что информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтвердилась.

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