Роскачество выявило фальсифицированное масло

По итогам исследования Роскачества, Роспотребнадзора и Россельхознадзора выявлены торговые марки сливочного масла, которые оказались фальсификатом. Об этом «Известиям» сообщили в Роскачестве. Речь идет о товарах, которые содержали растительные жиры вместо животных, хотя на этикетке продукции информации об этом не было.

По поручению бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича в феврале-марте была проведена проверка на молочном рынке. Роскачество, Роспотребнадзор и Россельхознадзор исследовали сливочное масло, молоко и творог. Первая организация закупала в магазинах продукцию, а ведомства проверяли ее в своих лабораториях.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, результаты проверки — общие, они признавались, только если были подтверждены лабораториями Роспотребнадзора и Россельхознадзора одновременно, затем уже передавались для обобщения. На сегодняшний день по результатам проведенной проверки на рынке молочной продукции наложено 37 административных штрафов общей суммой 2,5 млн рублей, добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщили «Известиям» в Роскачестве, в 10 из 82 исследованных торговых марок масла жирностью 72,5% были найдены растительные жиры. Это значит, что масло не могло называться сливочным — оно должно изготавливаться только из животных, молочных жиров без любых добавлений растительных. В Роскачестве отметили, что протоколы исследований разосланы всем компаниям.

Речь идет о таких наименованиях масла, как «Аппетитно круглый год», «Буденновскмолпродукт», «Волжаночка», «Крестьянское из Башкирии», «Лав продукт», «Серышевский», «Сулимовское», «Сулимовское «Башкирское», «ТД Сметанин» и «То, что надо». Эти марки, согласно информации на упаковке, были произведены из «пастеризованных сливок», что не соответствовало действительности. Результаты проверок подтверждались в Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре, сообщили «Известиям» в службах.

По информации Роскачества, в натуральном выражении на долю фальсифицированной продукции приходится 13,5% всего рынка. При этом на масло с различными видами нарушений приходится более 25% рынка.

Часть производителей в беседе с «Известиями» признали, что их продукция была фальсифицирована. Изготовители «Милкгрупп» (масло «Буденновскмолпродукт»), «Молсыркомбинат Волжский» (масло «Волжаночка») отметили, что причина случившегося кроется в нарушении технологического процесса. Обе компании выпускают спред (маргарин) и сливочное масло, при переходе с производства одного продукта на другой и произошли нарушения. В итоге производители усилили контроль на технологических линиях.

Представители «Сулимовского торгового дома» (марки «Сулимовское», «Сулимовское «Башкирское») и «Экомилка» (масло «То, что надо») заявили, что никаких протоколов исследований о найденных нарушениях компания не получала. Представители фирм отметили, что готовы в перспективе защищать свою репутацию.

«Балтком Юни» (масло «Аппетитно круглый год») не признают итогов исследования. Представитель производителя сказал «Известиям», что компания не использует жиры немолочного происхождения. Производители «Лав продукт» (одноименное масло), «Серышевский» (одноименное масло), «Челябмасло» («Крестьянское из Башкирии»), «Тандер» («ТД Сметанин») на запрос «Известий» не ответили.

По мнению представителей Роспотребнадзора, результаты проверок не дают оснований говорить о массовой фальсификации сливочного масла на российском рынке.

— По маслу 12% образцов не соответствовало по содержанию растительных жиров, таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в торговых сетях потребители вряд ли смогут встретить фальсифицированную продукцию. Как правило, ее реализуют лишь в отдельных магазинах в регионах. Он уверен, что для решения проблемы с подделкой пищевых товаров, следует ужесточать ответственность за производство фальсификата. Пока еще работа ни одного завода из-за изготовления такой продукции не была приостановлена, подчеркнул он.