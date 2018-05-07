Роспотребнадзор включает «светофор»

Уже в ближайшее время на полках магазинов могут появиться продукты, на упаковках которых будет нанесена цветовая маркировка, информирующая потребителя о содержании сахара, соли и жиров. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по маркировке мясных, рыбных, хлебных и молочных продуктов по типу «светофор». Из него следует, что изготовители смогут обозначить красным, желтым и зеленым цветами уровень содержания соли, сахара, трансжиров и жирных кислот.

Уже летом 2018 года в России стартует добровольная маркировка продуктов питания красным, желтым или зеленым цветом в зависимости от уровня содержания в них критически значимых пищевых веществ — соли, сахара и др. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей, которые готовы участвовать в добровольном проекте по цветовой маркировке товаров. «Известия» ознакомились с документом.

Служба выделила пищевую продукцию промышленного производства, которая является основным источником соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Речь идет о хлебных, мясных, рыбных и молочных продуктах, овощных и фруктовых консервах, соках и кондитерских изделиях. А значит, именно она может быть маркирована тремя цветами.

В документе приведены расчеты суточных норм потребления сахара, соли, трансжиров и жирных кислот для всех категорий продукции. В зависимости от соблюдения этих норм служба и рекомендует идентификацию на упаковке. Так, например, 0,7 г поваренной соли на 100 г мясных и хлебных продуктов будет свидетельствовать о превышении суточного потребления этого вещества и может быть выделено на упаковке полоской красного цвета. Внутри нее должно быть указано точное содержание вещества. А менее 0,12 г будет соответствовать о низком содержании соли, что соответствует зеленому цвету полоски. Диапазон же между этими значениями составляет средний уровень содержания соли — желтый цвет полоски.

Избыточным предложено считать содержание сахара более 22 г на 100 г твердых продуктов. Низкое составляет 5 г на 100 г. Более 18 г жиров на 100 г мясных и рыбных продуктов также считается высоким, а менее 3 г на 100 г твердых продуктов — низким. Производители смогут отвести на графические изображения до 30% упаковки, на ней в итоге может появиться четыре полоски.

При этом рекомендации Роспотребнадзора не распространяются на следующие группы товаров: пищевое сырье, сахар-рафинад, растительное и сливочное масло, сало-шпик и другие продукты с простым пищевым матриксом. А также на бутилированную воду и безалкогольные напитки с подсластителями, добавки, ароматизаторы, специи и жевательную резинку.

В документе также подчеркивается, что в последние годы в развитых странах, включая Россию, наблюдается тенденция роста неинфекционных заболеваний: избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет второго типа и др. Основная причина их возникновения — нарушение структуры питания за счет потребления в том числе пищевой продукции с высоким содержанием сахара, соли, жира. По данным Минздрава, в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболевания ожирением, в 2016 году показатель увеличился до 1245,6 случая.

Повышение образованности и информированности населения поспособствует тому, что дальнейшее распространение заболеваний сбавит темпы роста, уверены в службе. А дополнительная цветовая индикация на упаковке продуктов позволит покупателям получить более детальную и наглядную информацию об их составе.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев подчеркнул, что потребители уже знают продукцию, в которой есть повышенное содержание соли или сахара. Это, например, чипсы. А вот цветовые полоски на традиционных продуктах могут удивить и дезориентировать граждан. Например, уровень содержания жира в обычном твороге могут промаркировать красным.

Курение, нерациональный характер питания, недостаточная физическая активность и вредное употребление алкоголя являются причинами высокой частоты развития неинфекционных заболеваний. Об этом говорится в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни Минздрава. Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения. Они оказывают выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение страны. В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 67,6% от общей смертности населения.