Минсельхоз не хочет вешать ярлыки на еду

Минсельхоз выступил против маркировки продуктов по системе «светофор», которая должна разделить их на полезные и неполезные. Ранее такую идентификацию предложили в Роспотребнадзоре. Производители также не поддержали подобное деление товаров. Это может дезориентировать потребителя. К примеру, творог с высокой жирностью скорее обозначат как вредный продукт, подчеркнули эксперты.

В мае 2017 года Роспотребнадзор направил в Евразийскую комиссию (ЕЭК) поправки в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». Согласно документу, в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна появиться обязательная цветовая «метка» на продуктах питания. Она призвана сигнализировать о концентрации в продуктах сахара, соли и жиров, которые могут послужить причиной развития основных неинфекционных заболеваний.

В Минсельхозе против обязательной цветовой маркировки продуктов питания по типу «светофор». Речь идет о горизонтальных полосах красного, желтого или зеленого цвета. Так, красная укажет на высокую концентрацию соли, сахара или жира. Желтая — на среднее их содержание и зеленая — на низкое. Позицию министерства изложил «Известиям» глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгений Ахпашев. По его словам, Роспотребнадзор внес свою инициативу в Евразийскую комиссию (ЕЭК), не согласовав ее с Минсельхозом.

— Мы не включили предложение в план работы ЕЭК на 2018 год. На практике это означает, что в 2018 году мы не будем готовить изменения в технический регламент о введении обязательной цветовой маркировки, — отметил Евгений Ахпашев.

Техническое регулирование направлено на достижение двух целей, пояснил он. Во-первых, не введение в заблуждение потребителей. Во-вторых, безопасность продукции. Полезность или не полезность — совершенно другой вопрос, который не попадает под регулирование техрегламентов. По словам Евгения Ахпашева, «когда мы говорим про полезность или не полезность продукта, исходя из его состава, мы должны понимать рацион питания человека». Плюс к этому важно, какова физическая активность человека.

В ряде стран цветовая маркировка на продуктах питания уже практикуется. Согласно регламенту Европарламента 1169/2011, на фронтальной части упаковки товара производители Великобритании используют красный, янтарный и зеленый цвета. В Чили с лета 2016 года при повышенном содержании в еде насыщенных жиров, натрия и сахара на продуктах также появляются обозначения цветом.

В ЕЭК «Известиям» подтвердили, что пока работа над поправками о цветовой маркировке в технический регламент не ведется. В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили.

Исполнительный директор содружества производителей фирменных торговых марок «РусБренд» Алексей Поповичев отметил, что появление цветовых обозначений на еде может дезориентировать потребителя.

— У нас есть творог с максимальной жирностью 9%. Если мы будем следовать предложенным критериям содержания жира в продуктах, то этот товар следует маркировать красным цветом. Это повлияет на покупателя, он может отказаться от данной продукции. Но если потребитель будет выбирать продукты исключительно с зеленым цветом на упаковке, то может отказаться от действительно полезного товара, — пояснил он.

Алексей Поповичев отметил, что в России есть разные климатические зоны и это должно учитываться при составлении рациона питания человека. Но это не принимается во внимание при цветовой маркировке. «Нельзя предлагать столь упрощенный принцип обозначения продуктов», — уверен эксперт.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также выступил против подобной маркировки продуктов.

— Это нанесет удар по всей пищевой промышленности и экспорту. Традиционные российские товары трудно будет реализовать на внутреннем и внешнем рынках с маркировкой, которая внушает потребителю, что эта продукция вредна. Так, речь идет о сырах, колбасах, маслах, кондитерских изделиях и мороженом, — отметил он. — В избыточном количестве и так называемая здоровая пища тоже не пойдет на пользу. Нужно заниматься просвещением и комплексным подходом в вопросах здоровья.

Сейчас чиновники и эксперты рассматривают различные подходы к цветовой маркировке пищевых продуктов. Своя схема есть и у Минздрава. В ведомстве предложили разделить еду на «здоровую» и нет. Идея министерства — наклеивать на нее знаки отличия. Такую концепцию Минздрав уже направил в аппарат правительства на согласование.