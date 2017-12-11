«Светофор» или черная метка

Ввести систему маркировки вредных продуктов предлагает Роспотребнадзор. В случае если система заработает, каждый товар будет помечен особым цветом в зависимости от содержания в нем соли, сахара и жиров. В некоторых странах эта система действует уже не одно десятилетие. Портал iz.ru разобрался, как она работает и что это может означать для потребителя.

Что это такое

Система, которую предлагается ввести в России, известна как «светофор» — в соответствии с ней на продукт наносится специальная цветовая схема, обозначающая количество содержащихся в нем жиров, соли, сахара и в некоторых случаях его энергетическую ценность. Если показатель выходит за рамки рекомендованного или просто повышен, он будет выделен красным или оранжевым цветом. Если показатель в норме — он будет обозначен зеленым цветом. При этом в зависимости от страны оформление этого знака может быть единообразным, а может оставаться на усмотрение производителей.

«Светофор», в частности, уже действует в странах Евросоюза, Великобритании и США. В Евросоюзе впервые предложили использовать эту систему в 2011 году, когда был принят новый документ, предписывающий более подробно обозначать на упаковках пищевые качества продукта. Он вступил в силу с 2014 года, но в отдельных странах, например в Великобритании, работа по введению таких маркировок началась еще в начале 2010-х годов.

Выбор метки

Будет ли в России использована именно эта система маркирования, пока неясно. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, не исключено, что в России появятся особые черные метки для продуктов, особенно вредных для организма — в том числе тех, которые могут вызывать онкологию.

В начале декабря о собственной концепции маркировки рассказали в Минздраве. В ведомстве сообщили, что оценивать специалисты будут содержание общих жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 г продукта. Известно, что в «зеленую» группу войдут, например, фрукты, овощи, бобовые, мясо и птица, морепродукты и крупы. У продуктов, попадающих в эту группу, появится отличительный знак, который пока носит название «Здоровое питание». Будут ли остальные делиться на «красную» и «оранжевую» подгруппы, в ведомстве не уточняли. Но еще раньше, в сентябре 2017-го, стало известно, что в список «вредных» продуктов, составленный по просьбе Минздрава Федеральным исследовательским центром питания, помимо фастфуда вошли хлеб, колбасы, консервы, сыры, сладкие йогурты, пирожные, майонез и кетчуп. Тогда речь шла о том, что их будут просто отмечать красной полосой.

Так что возможно, отечественные потребители вместо целого «светофора» сначала столкнутся с черной, красной или зеленой метками.

Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Зачем что-то менять

Согласно действующему законодательству сегодня в России на упаковке продукта должны содержаться информация о производителе и импортере, срок годности и дата изготовления, условия хранения, пищевая ценность, а также информация о компонентах, полученных с помощью ГМО.

Однако эти данные наносятся мелким шрифтом, который далеко не каждый способен прочитать. Во-вторых, изучение всей информации, особенно если речь идет о выборе между несколькими похожими товарами, потребует определенного времени. И наконец, для того чтобы принять верное решение, потребителю необходимо хорошо ориентироваться в допустимых показателях содержания соли, сахара или жиров.

Введение цветовой маркировки позволяет упростить выбор тем потребителям, которым сложно читать мелкий шрифт, а также сократить время на принятие решения о покупке того или иного товара для всех покупателей.

По данным Минздрава на ноябрь 2017-го, от ожирения страдают больше половины россиян, в том числе 55% мужчин и 60% женщин. При этом за последние десять лет количество страдающих от ожирения мужчин увеличилось почти вдвое. Специалисты тогда связали это с несбалансированным питанием, в котором преобладают соль, жиры, сахар и углеводы. С аналогичной ситуацией в 2011 году столкнулись в Англии — после того как выяснилось, что там от ожирения страдали около 61% населения, в магазинах начали массово вводить интуитивно понятную цветовую маркировку.

По данным Роспотребнадзора, сегодня около 35% россиян потребляют в сутки больше соли, чем рекомендовано врачами, при этом большую ее часть — вместе с продуктами, приобретенными в магазине. При домашней готовке количество потребляемых вредных веществ заметно сокращается. Предполагается, что переход к цветовым обозначениям позволит людям лучше следить за своим рационом.

Предыдущие попытки

Введение специальной системы маркировки в том или ином варианте обсуждается в России не первый год. В 2015 году в Минсельхозе предлагали ввести специальные черные метки для продуктов, полученных с использованием пальмового масла, — тогда эта инициатива развития так и не получила.

Тогда же, в 2015 году, в России была представлена и протестирована потребителями система маркировки «светофор» — отечественный вариант маркировки разработал научно-исследовательский центр «Здоровое питание». По данным создателей, покупатели положительно оценили потенциальное нововведение, однако тогда массово реализовывать «светофор» не стали.

В Минздраве сообщили, что утвердить вариант маркировки планируется к февралю следующего года, а запустить сам проект — уже к апрелю 2018-го. В Роспотребнадзоре обещают, что на первых порах производители смогут сами решать, наносить им цветовые отметки или нет.