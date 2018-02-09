Минсельхоз вступился за фермеров на рынках

Законопроект Минпромторга может полностью упразднить сельскохозяйственные рынки, поскольку предлагает юридически отменить само это понятие. Так считают в Минсельхозе, где документ сейчас находится на согласовании. При этом на фоне общего снижения числа розничных рынков количество сельскохозяйственных растет. Эксперты уверены, что отменять понятие сельхозрынков ни в коем случае нельзя. Напротив, нужно подкреплять их создание мерами господдержки, которых сейчас нет.

В Минсельхозе выступили против законопроекта Минпромторга о поправках в закон о розничных рынках («Известия» ознакомились с отзывом ведомства на проект). Он вносит изменения, предусматривающие отмену разделения розничных рынков по видам и упразднение понятия сельскохозяйственных рынков.

— При этом именно сельхозрынки являются традиционными каналами сбыта фермерской продукции. Они способствуют развитию и продвижению региональных товаров, — рассказали «Известиям» в Минсельхозе. — Учитывая это, Минсельхоз не поддерживает законопроекта Минпромторга.

По данным Росстата, за последние восемь лет количество сельскохозяйственных рынков в России выросло в два раза. Сейчас их свыше 360, на них порядка 90 тыс. торговых мест. Работа таких площадок регулируется законом «О розничных рынках» 2006 года. Согласно закону, аграрии на сельхозрынках имеют привилегии. В законе указано, что сельскохозяйственный рынок — это площадка, где не менее 50% мест должны получать непосредственно фермеры и сельхозкооперативы (объединения фермеров). Кроме того, аграрии могут торговать продукцией прямо из своих автомобилей. Эти особые условия новый законопроект отменяет. По мнению Минсельхоза, Минпромторг фактически лишает фермеров возможности сбывать их продукцию или по крайней мере создает для них серьезные препятствия.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что решили подготовить поправки в закон именно из-за этих особых привилегий для аграриев, которых нет у других торговцев.

— Представляется нецелесообразным устанавливать для кого-то более жесткое регулирование, а для кого-то менее — как для аграриев, — пояснили в Минпромторге.

По мнению ведомства, разные условия для продавцов привели к тому, что общее количество розничных рынков в России за последние восемь лет уменьшилось в 2,5 раза, а за 10 лет — в пять раз. И сейчас их, по данным Росстата, всего 1158.

В Национальной торговой ассоциации увидели другую причину сокращения числа розничных рынков — постепенная утрата их популярности среди населения.

— Люди стали больше ходить в супермаркеты. Поэтому строительство нового торгового центра более выгодно для властей городов, — пояснил президент ассоциации Вадим Зуйков.

В Минпромторге заверяют, что фермеры смогут продолжать торговать на универсальных розничных торговых площадках. Помогать им в этом, как и прежде, будут сельскохозяйственные кооперативы. Им фермеры платят паевые взносы, чтобы затем агарные объединения продвигали фермерские продукты на рынки.

Аграрии считают, что это не гарантирует им возможности торговать на общих рынках. Нынешнее разделение обеспечивает им единственный легкодоступный канал продаж.

— У фермеров сейчас есть два канала сбыта своей продукции: сельскохозяйственные рынки и магазины. Если в первом случае у аграриев есть особые права, то во втором — реализовывать продукты гораздо сложнее. Для этого нужно потратить немало денег для заключения контрактов. И еще каждый день тратиться на поставку товара. На рынок фермеры могут приехать раз в неделю и продать молоко, овощи, мясо, не затратив много усилий, — рассказал председатель административного совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов Сергей Торопыгин.

Он добавил, что разумнее, наоборот, поддерживать работу специализированных розничных рынков госсубсидиями. Например, возмещением затрат на создание базаров.

Контроль за розничными рынками, в том числе за сельскохозяйственными, полностью осуществляют власти регионов. Прямыми конкурентами рынков выступают торговые сети. Сейчас в стране порядка 50% всех продуктов питания производится именно в фермерских хозяйствах. При этом в товарном обороте участвует только 15% всей выращенной аграриями продукции. Эксперты поясняют, что остальное не удается продать из-за сложностей с продвижением сельхозпродукции в торговые сети. Поэтому особое положение аграриев на розничных рынках вполне обоснованно. Минсельхозу и Минпромторгу придется как-то сближать свои позиции. Документ был подготовлен еще осенью и всё это время проходит процедуру согласования.