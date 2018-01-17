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Объем экспорта сельхозпродукции в России достиг $20 млрд

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Экспорт российской сельскохозяйственной продукции за прошлый год увеличился на 15% и достиг $20 млрд. Об этом в среду заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

«В целом по итогам года экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 15%, до $20 млрд», — подчеркнул Ткачев.

При этом министр отметил, что зерновые интервенции являются «вредным инструментом» стабилизации цен. «Почему? Объясняю: и так перепроизводство зерна, элеваторы переполнены», — заключил глава Минсельхоза. 

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