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Тепличные условия для урожая

В нынешнем году Ставропольский край планирует стать лидером России по выращиванию овощей в закрытом грунте
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В нынешнем году Ставропольский край рассчитывает занять первое место в России по выращиванию овощей в закрытом грунте. Семипроцентный рост сельхозпроизводства в регионе в 2017 году был достигнут прежде всего за счет тепличных хозяйств. Об этом председателю правительства Дмитрию Медведеву рассказал глава субъекта Владимир Владимиров. 

По данным Минсельхоза, по урожаю овощей в теплицах Ставропольский край занимает второе место среди российских регионов — в прошлом году здесь в таких условиях выращено 65,2 тыс. т. Краснодарский край удерживает первую позицию с показателем 85 тыс. т. Замыкает тройку лидеров Татарстан, где в прошлом году в закрытом грунте произведено 46,2 тыс. т овощей. В нынешнем году, по словам Владимира Владимирова, Ставрополье планирует превысить отметку в 100 тыс. т.

— Рост сельского хозяйства мы обеспечили на 7%. Основа этого роста — это уже не зерно, не растениеводство, а теплицы закрытого грунта, переработка, сады, виноградники. Конечно же, нам и дальше в этом направлении нужно развиваться, — сообщил губернатор. — В этом году уже выйдем за 100 тыс., потому что темп ввода теплиц большой, и станем самым крупным производителем овощей закрытого грунта в Российской Федерации.

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По мнению Дмитрия Медведева, вопреки распространенным представлениям, наиболее рентабельно сельскохозяйственное производство в закрытом грунте именно в южных регионах, где много солнца.

— Стоимость электроэнергии, которая тратится на поддержку теплиц, в этом случае меньше, и, соответственно, стоимость овощей и фруктов, которые выращиваются таким образом, ниже. Поэтому развивать тепличное хозяйство именно в наших теплых краях, в том числе в Ставропольском крае, — это абсолютно правильное направление, — отметил глава правительства.

Ставропольский край уже вложил почти 50 млрд рублей в строительство теплиц. Большая часть из них — кредитные средства, полученные при поддержке Минсельхоза.

— Мы сегодня даем кредиты под 6–8,25%. Компенсируем 5% от 8,25%. Плюс 20% CAPEX (капитальных расходов. — «Известия») возвращаем. Это потрясающие условия, — отметил Владимир Владимиров.

По данным Минсельхоза, производство тепличных овощей в стране за последние несколько лет заметно выросло. В 2017 году их урожай составил 952,6 тыс. т — на 17% больше, чем в 2016-м (813,6 тыс. т) и на 34,2% выше уровня 2015 года (709,8 тыс. т). В прошлом году введено в строй порядка 251 га новых сооружений для выращивания растений, благодаря чему общая площадь зимних теплиц увеличилась на 11,7%. Урожайность в закрытом грунте достигает рекордного показателя — 60 кг на 1 кв. м, отмечает министерство.

Развитие тепличного овощеводства сегодня — один из приоритетов государственной политики в сельском хозяйстве, особенно в условиях импортозамещения. За три года импорт овощей сократился более чем в два раза: с 2,4 млн т в 2014 году до 1,1 млн т в 2017-м.

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