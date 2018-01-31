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Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России появится минимальная норма обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. Показатели по этим продуктам Минсельхоз включил в обновленную версию Доктрины продовольственной безопасности («Известия» ознакомились с копией документа). 

В документе впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%. Также повысились требования к существующим нормативам: долю отечественного сахара и растительного масла необходимо довести до 90%, а показатели по рыбе и рыбной продукции — до 85%.

«Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта. Еще одна причина — угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами», — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Доктрина продовольственной безопасности была утверждена в 2010 году. Новая редакция документа будет внесена в правительство в феврале. 

Подробнее — в материале «Известий»:

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