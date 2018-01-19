Мантуров отчитался Путину о реализации плана импортозамещения

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и заслушал его доклад о ходе реализации плана импортозамещения.

Мантуров отметил, что в течение ближайших двух лет будут завершены 780 проектов в рамках плана импортозамещения и рассказал о 350 уже завершенных проектах.

По словам министра, благодаря поддержке созданного по инициативе главы государства Фонда развития промышленности в стране начали работать 35 новых производств.

Мантуров заявил, что наибольший рост в 2017 году показали автомобильная промышленность, сельхозмашиностроение и транспортное машиностроение».