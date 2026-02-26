МВФ спрогнозировал рост госдолга США до 140% ВВП к 2031 году
Американский государственный долг достигнет 140% ВВП к 2031 году. Это следует из оценки Международного валютного фонда (МВФ), опубликованной 25 февраля.
«При нынешней политике ожидается, что дефицит государственного бюджета останется на уровне 7–8% ВВП, в результате чего государственный долг достигнет 140% ВВП к 2031 году», — говорится в заявлении.
В МВФ отметили, что восходящая траектория отношения госдолга к ВВП и рост отношения к нему краткосрочного долга угрожают как экономической стабильности США, так и мировой экономике в целом.
Данные минфина США 20 января свидетельствовали о том, что государственный долг США вырос на $2,25 трлн и превысил отметку в $38,5 трлн. Это рекордное количество не только самого госдолга Соединенных Штатов, но и темпа роста этого долга. До этого максимальные показатели принадлежали экс-президенту США Джо Байдену и Бараку Обаме.
