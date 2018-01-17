Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал приблизительную цену серийных автомобилей «Кортеж». По его словам, стоимость автомобилей будет начинаться от 6 млн рублей и выше.

«Мы ставили перед собой задачу как индикатор (стоимости. — Ред.) — это премиальные автомобили минус 15%. Такая целевая задача. Мы ориентируемся по стоимости на S-класс (Mercedes), либо «семерка» BMW с мотором V12 минус 15%», — приводит слова министра «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Федеральная служба охраны РФ (ФСО) не позднее марта текущего года получит 16 автомобилей проекта «Кортеж». Тестовая эксплуатация новых машин продолжится до мая.

Напомним, разработка автомобилей для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж» ведется по поручению президента с 2012 года. В разработке проекта принимают участие специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Модельный ряд проекта включает в себя автомобили четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Предполагается, что последний будет использоваться при инаугурации президента РФ после выборов в 2018 году. Инвестиции бюджета в проект составили 12,4 млрд рублей.