ФСО не позднее марта получит 16 автомашин проекта «Кортеж»
В конце февраля – начале марта НАМИ передаст ФСО до 16 автомобилей проекта «Кортеж», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, в поставку войдут лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях.
«Мы начали поставки еще с конца прошлого года, и сейчас, после праздников, по графику будут передаваться»,— сказал министр.
Тестовая эксплуатация новых машин продолжится до мая, передает слова министра «РИА Новости».
В 2018 году планируется изготовить 70 машин проекта «Кортеж», в 2019 — 200 машин, а в 2020 — 300 машин. Со следующего года эти модели появятся в свободной продаже.
Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Бюджетные инвестиции в проект составляют 12,4 млрд рублей.
Как сообщал iz.ru, первые автомобили в рамках проекта поступили в эксплуатацию.