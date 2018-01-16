ФСО не позднее марта получит 16 автомашин проекта «Кортеж»

В конце февраля – начале марта НАМИ передаст ФСО до 16 автомобилей проекта «Кортеж», сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в поставку войдут лимузины, седаны и минивэны в разных комплектациях.

«Мы начали поставки еще с конца прошлого года, и сейчас, после праздников, по графику будут передаваться»,— сказал министр.

Тестовая эксплуатация новых машин продолжится до мая, передает слова министра «РИА Новости».

В 2018 году планируется изготовить 70 машин проекта «Кортеж», в 2019 — 200 машин, а в 2020 — 300 машин. Со следующего года эти модели появятся в свободной продаже.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Бюджетные инвестиции в проект составляют 12,4 млрд рублей.

Как сообщал iz.ru, первые автомобили в рамках проекта поступили в эксплуатацию.