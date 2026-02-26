Тела погибших на Байкале туристов из Китая передали родственникам
Тела группы китайских туристов, которые погибли на Байкале, передали их родственникам. Об этом 26 февраля сообщили в региональных правоохранительных органах.
«Тела погибших туристов переданы в распоряжение родственникам», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.
Источник «Известий» 20 февраля рассказал, что под лед Байкала ушла машина, в салоне которой были туристы. Позже были найдены тела погибших и провалившийся «УАЗ». Тогда же стало известно об установлении личностей всех находившихся в автомобиле в момент ее обвала.
Впоследствии в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что эта группа туристов не оформляла экскурсию через туроператоров. Кроме того, маршрут, по которому они следовали, не был, по предварительным данным, согласован с представителями турфирм и спасателями.
В результате по факту произошедшего председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя следственного управления (СУ) СК России по Иркутской области Рината Ямалиева доклад о ходе расследования гибели в водах Байкала туристов из Китая.
