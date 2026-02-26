Над территорией России за ночь сбили 17 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом 26 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX.
Согласно данным Министерства обороны России, семь беспилотников перехватили над Брянской областью, четыре — над Тульской, еще два БПЛА уничтожили над Калужской областью. Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей и акваториями Черного и Азовского морей.
Минобороны РФ накануне сообщило, что силы ПВО уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ. Наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Республики Крым — 27 единиц.
