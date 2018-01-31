На санкции ответили клубничкой

В России появится минимальная норма обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. Показатели по этим продуктам Минсельхоз включил в обновленную версию Доктрины продовольственной безопасности. 70% фруктов и ягод и 90% овощей должны быть отечественного происхождения. В документе также повышаются уже действующие нормативы. Долю отечественного сахара и растительного масла на внутреннем рынке необходимо довести с нынешних 80% до 90%. Проект изменений в доктрину будет внесен в правительство в феврале. Нововведения связаны, в частности, с угрозой западных санкций продовольственной безопасности страны, пояснили в министерстве.

В Минсельхозе расширили Доктрину продовольственной безопасности. Изменения содержатся в подготовленном ведомством проекте указа президента России Владимира Путина («Известия» ознакомились с копией документа). Новая редакция доктрины будет внесена в правительство уже в феврале.

В ней впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%. Также повысились требования к уже существующим нормативам. Например, доля отечественного сахара на внутреннем рынке России теперь должна составлять не 80%, а 90%. А показатели по растительному маслу — вырасти с 80 до 90%, по рыбе и рыбной продукции — с 80 до 85%.

— Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта, — пояснили в Минсельхозе. — Еще одна причина — угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами.

Увеличенные нормативы по сахару и растительному маслу достигнуты уже сейчас, ответили в Минсельхозе. А доля отечественной рыбы и рыбной продукции на рынке России пока немного не дотягивает до цифр в новой версии доктрины. Сейчас на витринах порядка 80% рыбы отечественного происхождения.

Появление нормативов по фруктам, ягодам и овощам обусловлено и тем, что эти продукты — залог здорового питания, пояснили «Известиям» авторы новеллы. Кроме того, по этим пунктам нужно интенсивнее проводить импортозамещение. По данным министерства, Россия уже обеспечила себя овощами даже сверх минимальной планки — 96,2%. А вот долю отечественных фруктов и ягод на рынке еще предстоит нарастить. В 2017 году она составила всего 36%.

Включение показателей самообеспеченности фруктами, ягодами и овощами в доктрину продбезопасности в правительстве начали обсуждать еще два года назад, рассказали «Известиям» в Плодоовощном союзе.

— Изменения в доктрину приведут к усилению поддержки отдельных отраслей со стороны государства. Ведь если цель не будет достигнута, Минсельхоз будет предпринимать меры. Например, увеличивать субсидирование закладки садов и теплиц, — отметил исполнительный директор союза Михаил Глушков.

В 2016 году государство возмещало 232 тыс. рублей за каждый гектар новых садов. А в прошлом году право решать, сколько выделять средств на эти цели, было отдано региональным министерствам сельского хозяйства. Кроме того, Минсельхоз субсидирует строительство и реконструкцию теплиц. Аграриям возмещают 20% затрат.

В ассоциации «Руспродсоюз» убеждены, что ужесточение требований доктрины стимулирует рост производства продуктов питания.

— А это определяющий фактор формирования цены. Он способствует снижению зависимости от импорта и усилению конкуренции между российскими производителями. Это, безусловно, может замедлить темпы роста цен на продукты, — объяснили «Известиям» в «Руспродсоюзе». В прошлом году продовольственная инфляция составила 1,7%, свидетельствуют материалы Росстата.

Доктрина продовольственной безопасности в нынешней редакции во многом устарела. Она была утверждена в 2010 году. В новой версии неизменными остались ориентиры по доле отечественного зерна (95%), мяса и мясопродуктов (85%), молока и молокопродуктов (90%), соли пищевой (85%) и картофеля (95%). Но достигнуты показатели только по зерну и картошке. Вносимые изменения будут способствовать росту производства отечественных продуктов питания и замещению импорта.