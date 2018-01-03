Минсельхоз поддержит оленеводство и грибоводство

Государство поддержит производство оленины и выращивание грибов в теплицах. Об этом стало известно из проекта постановления правительства, подготовленного Минсельхозом. Как пояснили «Известиям» в ведомстве, 20% затрат на строительство и реконструкцию комплексов для выращивания грибов будут компенсированы. Кроме того, предусмотрено возмещение 35% расходов на возведение новых предприятий по переработке оленины.

Минсельхоз впервые решил простимулировать предприятия по оленеводству и грибоводству. Меры поддержки зафиксированы в проекте постановления правительства, которое готовило ведомство (документ есть в распоряжении «Известий»). В пояснительной записке к проекту сказано, что эти отрасли нуждаются в дополнительных мощностях. Для этого государство готово возместить часть средств, потраченных на строительство и реконструкцию объектов АПК.

— Сейчас предлагается компенсировать 20% затрат на возведение и реконструкцию тепличных комплексов для выращивания грибов. А оленеводам для строительства новых перерабатывающих мощностей будет возмещаться 35% расходов. Мера будет принята в новом году, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь Минсельхоза Яна Перепечаева.

По ее словам, оленеводам дадут больше денег потому, что производство оленины затратнее, чем грибоводство. Этот вид животноводства развит в регионах Крайнего Севера, где очень суровый климат. По данным Минсельхоза, оленеводством преимущественно занимаются в Ямало-Ненецком автономном округе (753,3 тыс. голов оленей), Ненецком автономном округе (187,1 тыс. голов), Республике Саха (156,8 тыс. голов). Всего же в России поголовье оленей составляет около 1,5 млн. На убой каждый год идет 15%. При этом наблюдается дефицит предприятий, где проходит ветеринарный осмотр этих животных, а также убойных цехов.

В Союзе оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа считают, что предложенная Минсельхозом мера поддержит производителей оленины. Однако ее недостаточно.

— Любая помощь со стороны правительства всегда приветствуется. Хотя проблема всё равно есть. У нас дефицит кадров. Всё потому, что нет помощи молодым специалистам. Никто не готов идти работать за небольшие деньги. Кроме того, мы не можем обеспечить всех сотрудников жильем, — рассказал «Известиям» член правления Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Надир Гаджиев.

В грибоводстве помощь государства тоже необходима. По данным Минсельхоза, Россия ежегодно расходует на импорт грибной продукции более $400 млн. Поэтому так важно развивать собственное производство. В Плодоовощном союзе «Известиям» рассказали, что сейчас на территории страны выращивают в основном вешенки и шампиньоны.

— Объемы промышленного производства очень малы. Можно сказать, что грибоводством сейчас занимаются только энтузиасты. Всё потому, что на работу предприятий в этой отрасли требуется очень много затрат. Инициатива Минсельхоза может привести к тому, что выращивание грибов наберет популярность, а это будет способствовать сокращению импорта. Тогда появится больше предприятий, вырастет конкуренция на рынке, и цены на грибы в магазинах снизятся. Но это будет не так скоро, потребуется несколько лет, — прогнозирует руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Ранее заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных сообщал, что ежегодно в России выращивается только 8 тыс. т вешенок и шампиньонов. Это 10% от всей грибной продукции на отечественном рынке.

По оценкам экспертов ассоциации, после введения господдержки грибоводства уже через 2–3 года Россия сможет полностью заместить импорт. Для оленеводов одной компенсации затрат будет недостаточно. Им требуются дополнительные меры стимулирования: представители отрасли надеются, что в ближайшее время Минсельхоз поможет увеличить зарплаты молодых специалистов и решить проблему с жильем для них.