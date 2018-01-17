Неиспользуемых земель станет меньше

Принудительное изъятие сельскохозяйственных земель, не используемых по назначению, должно быть крайней мерой. Однако такой механизм должен работать эффективно. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании по совершенствованию законодательства в сфере использования сельхозучастков.

По словам главы правительства, в прошлом году впервые за 15 лет посевные площади в России превысили 80 млн га.

— Наша задача — и дальше сокращать количество неиспользуемых земель, в первую очередь за счет применения эффективного, легального, конечно, и отлаженного механизма изъятия, — сказал Дмитрий Медведев.

По данным Министерства сельского хозяйства, в России от 20 млн до 40 млн га бесхозных земель, из которых 10 млн можно ввести в оборот. Только за 2017 год было начато использование 620 тыс. га брошенной земли.

— Принудительное изъятие — это крайняя мера. До ее применения должны быть предприняты все попытки, чтобы устранить существующие нарушения. Но бесконечно тянуть нельзя. Это все-таки должен быть эффективно работающий механизм, а не просто дубина, которая висит и которую никто и никогда в руки не берет, — уточнил премьер-министр.

В нынешнем году в федеральном бюджете для нужд агропромышленного комплекса предусмотрено более 220 млрд рублей. На совещании Дмитрий Медведев подчеркнул, что, помимо денег, этой отрасли необходимо четкое регулирование.

— Земля должна находиться в руках тех, кто готов на ней работать. Правила оборота сельхозземель не только не должны создавать каких-либо препятствий для развития отрасли, но и должны поощрять это развитие. А сейчас это далеко не всегда так, — сказал глава правительства.

Вопросы, связанные с землями сельхозназначения, регулярно обсуждаются на заседаниях у премьер-министра. В частности, эта тема поднималась на совещании, которое Дмитрий Медведев проводил в сентябре 2017 года в Адыгее. По его итогам глава правительства поручил ряду министерств и Банку России проработать вопрос о создании механизма, способствующего эффективному вовлечению в оборот таких участков.

В 2017 году несколько законодательных инициатив правительства были связаны со стимулированием эффективного использования и оборота земли. Так, в октябре в Госдуму был направлен проект закона, упрощающий кредитование под залог сельхозземель. Документ предусматривает возможность удовлетворения требований залогодержателя по кредитам, обеспеченным такими участками, во внесудебном порядке. При этом предложено исключить из нормативной базы запрет на обращение взыскания на земельный участок до истечения периода сельскохозяйственных работ.

Стоит напомнить, что в прошлом году в России собран рекордный урожай. По состоянию на конец ноября 2017 года было намолочено 137,2 млн т зерна (в 2016 году — 120,7 млн т).

Дмитрий Медведев в октябре заявлял, что Россия очень близка к исполнению показателей Доктрины продовольственной безопасности. Утвержденный указом президента в 2010 году документ предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, к этому времени сахар должен быть на 80% российским. Доли отечественного мяса и пищевой соли должны составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы — 80%, картофеля — 95%, молочной продукции — не ниже 90%.