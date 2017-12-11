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Минсельхоз предложил сделать невыгодным владение неиспользуемой землей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минсельхоз обнаружил порядка 40 млн га неиспользуемых земель в России. Предполагается, что четверть из них можно вернуть в оборот. Для этих целей ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают государственные и муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о простаивающих участках.

В Минсельхозе считают, что такие меры будут стимулировать собственников либо начать обрабатывать земли, либо продавать их тем, кто готов на таких угодьях работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными считаются участки, 30% от площади которых заросло сорными травами. 

Отмечается, что налоговая ставка по неиспользуемым участкам вырастет с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости, что должно заставить владельцев задуматься об эффективности использования такой земли. 

В ФНС «Известиям» заявили, что предложение Минсельхоза поддерживают. Также в ведомстве уверены, что информационный обмен налоговых органов с государственными и муниципальными органами власти поможет стимулировать вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Подробнее — в материале «Известий»:

Земли вернут в оборот

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