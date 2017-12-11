Земли вернут в оборот

Порядка 40 млн га земель в России — бесхозные, обнаружил Минсельхоз. Четверть из них можно вернуть в оборот. Для этих целей ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, которые обязывают государственные и муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о простаивающих участках. Налоговая ставка по ним вырастет в пять раз, что должно заставить владельцев задуматься об эффективности использования такой земли. В ФНС предложение Минсельхоза поддержали и назвали своевременным.

Минсельхоз подсчитал, что 40 млн га земель являются заброшенными, рассказали «Известиям» в ведомстве. Из них порядка 10 млн га реально вернуть в оборот. Для этих целей министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс.

— Минсельхозом разработаны поправки, обязывающие государственные и муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о неиспользовании земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка налога для участка вырастает с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости, — пояснили в ведомстве.

В Минсельхозе считают, что такие меры будут стимулировать собственников либо начать обрабатывать земли, либо продавать их тем, кто готов на таких угодьях работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными считаются участки, 30% от площади которых заросло сорными травами.

Земельный кодекс РФ регулирует вопрос присвоения землям определенной категории. Согласно нему, сельскохозяйственными являются участки, которые расположены вне пределов населенного пункта и их можно получить только для обрабатывания земли. Владельцы таких угодий ежегодно облагаются земельным налогом. Его ставка составляет сейчас 0,3% от кадастровой стоимости.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) «Известиям» сообщили, что инициативу Минсельхоза увеличить ставку налога с 0,3 до 1,5% считают своевременной.

— Предложение министерства поддерживаем, — добавили в ФНС. — Если земельный участок признан органами власти неиспользуемым и в налоговый орган представлены копии протокола об административных правонарушениях, то при налогообложении такого участка ставка земельного налога должна составлять 1,5%.

В ФНС также уверены, что информационный обмен налоговых органов с государственными и муниципальными органами власти поможет стимулировать вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова считает, что помимо изменения налогообложения необходимо также упрощать получение земель фермерами.

— Они заинтересованы в восстановлении заброшенных участков. Однако им не всегда бывает легко получить угодья. Всё потому, что для доступа к сельхозземлям нужно выиграть торги. И чаще всего в них побеждают не фермеры, а более крупные инвесторы, предприятия, — рассказала «Известиям» Ольга Башмачникова.

По ее словам, приходящие на такие земли инвесторы, заполучив участок, нередко передумывают вести на нем бизнес. Причина в том, что они заинтересованы в наиболее доходном бизнесе. И если появляется более привлекательная ниша, чем выращивание на сельхозземлях определенных культур, они, не задумываясь, забрасывают такие участки.

— А потом отобрать у крупных инвесторов земли совсем нелегко. Это очень долгий, сложный процесс, связанный с судами, — добавила вице-президент АККОР.

Данные Росстата о заброшенных земельных участках несколько расходятся с информацией Минсельхоза. Согласно последним подсчетам Федеральной службы государственной статистики, в 2016 году в России 50 млн га формально числились закрепленными за сельхозпроизводителями, но на самом деле на них ничего не выращивалось. Благодаря инициативе Минсельхоза часть таких земель удастся вернуть в оборот. Это позволит увеличить производство зерновых, овощных культур и разбить на угодьях новые сады.