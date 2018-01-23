В АПК появится свой «Сколково»

В России создадут фонд по поддержке изобретений и инноваций в сельском хозяйстве. Он, подобно «Сколково» и «Роснано», будет финансировать проекты в аграрном секторе. В Минсельхозе надеются, что работа нового фонда поможет импортозамещению - большую часть оборудования и семенного материала российские производители сейчас вынуждены ввозить из-за границы.

При Минсельхозе появится Фонд развития инноваций в АПК. Он будет создан по поручению правительства. В министерстве рассказали «Известиям», что сейчас формируется механизм работы этого института.

— Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эта программа была утверждена в 2017 году. Она предполагает выведение новых сортов растений и пород животных, а также разработку оборудования для производства сельхозпродукции и для контроля ее качества. На реализацию программы до 2025 года будет выделено 29 млрд рублей.

Фонд развития инноваций в АПК будет не только поддерживать разработки в рамках научно-технической программы, но и финансировать другие изобретения для нужд сельского хозяйства. По словам пресс-секретаря Минсельхоза Яны Перепечаевой, окончательно с тем, как будут выделяться средства на эти цели, министерство еще не определилось.

Российская академия наук (РАН) также участвует в обсуждении стратегии работы нового фонда. Там рассказали «Известиям», что к финансированию будут привлекаться и деньги инвесторов.

— Причем институт будет открыт уже очень скоро, буквально через 2–3 года. Времени на раздумья правительство не дает. И это правильно, потому что российским аграриям нужна поддержка, — пояснил заместитель академика-секретаря отделения сельскохозяйственных наук РАН Анатолий Алтухов.

Аграрный эксперт, вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ольга Башмачникова утверждает, что бизнес готов вкладываться в аграрную сферу. Однако для успешного функционирования Фонда инноваций в АПК нужно скоординировать работу ученых, Минсельхоза и предпринимателей.

— За рубежом, например в США и европейских странах, бизнес и наука сотрудничают вообще без содействия и одобрения ведомств. У нас же Минсельхоз будет выступать как оценщик разработок. Министерство будет принимать решение, что можно допускать к производству, а что нельзя, — пояснила «Известиям» Ольга Башмачникова.

В РАН считают, что научные разработки, которые будут вписываться в государственные программы, гарантированно будут поддержаны Минсельхозом.

По словам Анатолия Алтухова, деньги будут выделяться, в частности, на выведение новых сортов растений, посадочного материала. Также ученые в ближайшее время планируют создать инкубаторы для птиц, поскольку сейчас оборудование для них производят только за рубежом.

— Получается, что Россия постепенно избавляется от импорта продуктов, однако от поставок средств производства пока отказаться не может, — отметил он.

По данным Госсорткомиссии, подведомственной Минсельхозу, за 2017 год было зарегистрировано только 1178 новых сортов растений. При этом в 2016 году этот показатель достигал 1411 сортов. За 2016 и 2017 годы было выведено всего 137 пород животных. Создание Фонда развития инноваций в АПК позволит увеличить эти показатели за счет выведения учеными новых сортов растений и пород животных, которые позволят уменьшить зависимость страны от импорта.