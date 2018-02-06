Маркировка молочных продуктов с растительными жирами начнется в июле

Летом в России вступят в силу новые правила маркировки молочной продукции. Согласно им, ужесточаются требования к содержанию в «молочке» растительных жиров. В июле на молочной продукции, содержащей растительные, а не животные жиры, будет соответствующая маркировка.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на съезде Национального союза производителей молока «Союзмолока».

«Хочу всех поздравить с еще одним долгожданным изменением — введением маркировки молочной продукции в июле этого года», — приводит слова министра ТАСС. Ткачев добавил, что необходимо повысить штрафы за нарушение технических регламентов и правил маркировки, чтобы решение заработало в полной мере.

В настоящий момент нарушители закона «отделываются столь маленьким штрафом, что это никак не влияет на результат», добавил министр. В его ведомстве уже разработан законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение маркировки пищевой продукции до 200–400 тыс. рублей со 100–300 тыс. рублей. Для предприятий, нарушивших правила, предусмотрено, в частности, приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Портал iz.ru сообщал, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции за прошлый год увеличился на 15% и достиг $20 млрд.