Прямой эфир

Маркировка молочных продуктов с растительными жирами начнется в июле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летом в России вступят в силу новые правила маркировки молочной продукции. Согласно им, ужесточаются требования к содержанию в «молочке» растительных жиров. В июле на молочной продукции, содержащей растительные, а не животные жиры, будет соответствующая маркировка.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на съезде Национального союза производителей молока «Союзмолока».

«Хочу всех поздравить с еще одним долгожданным изменением — введением маркировки молочной продукции в июле этого года», — приводит слова министра ТАСС. Ткачев добавил, что необходимо повысить штрафы за нарушение технических регламентов и правил маркировки, чтобы решение заработало в полной мере.

В настоящий момент нарушители закона «отделываются столь маленьким штрафом, что это никак не влияет на результат», добавил министр. В его ведомстве уже разработан законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение маркировки пищевой продукции до 200–400 тыс. рублей со 100–300 тыс. рублей. Для предприятий, нарушивших правила, предусмотрено, в частности, приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Портал iz.ru сообщал, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции за прошлый год увеличился на 15% и достиг $20 млрд. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тепличные условия для урожая
В нынешнем году Ставропольский край планирует стать лидером России по выращиванию овощей в закрытом грунте
Минсельхоз призвал бороться с саранчой во избежание позора на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017