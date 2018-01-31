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Минсельхоз призвал бороться с саранчой во избежание позора на ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/G. Fischer
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Минсельхоз России заявил о необходимости бороться с саранчой на полях во время проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ) в 2018 году, «чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом». Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в среду.

«С саранчой мы худо-бедно бороться научились, но в этом году как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой. У нас футбол будет проходить, весь мир к нам приедет, футбольные поля зеленые, саранча любит, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут…» — приводит слова Чекмарева «Интерфакс».

По его словам, около 1 млн га земли, зараженной вредителем, было обнаружено в Волгоградской, Астраханской областях и других регионах на юге России.

«Приедут гости со всего мира на территорию РФ, культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшая, чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом», — подчеркнул Чекмарев.

Саранча является вредителем сельскохозяйственных культур и дикорастущих растений. Это насекомое способно преодолевать большие расстояния. Стая саранчи в поисках пищи уничтожает на своем пути практически всю растительность.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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