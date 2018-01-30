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Спецслужбы США и РФ прорабатывают совместную работу в рамках ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Спецслужбы США и России думают о совместной подготовке чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин приезжал в США, где он с американскими коллегами провел консультации.

«Он провел здесь консультации со своими коллегами, обсуждалась проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, когда проводили сочинскую олимпиаду. Конечно же, думаем и о совместной работе в этом году, когда будет чемпионат мира по футболу», — приводит слова Антонова ТАСС

Ранее Антонов заявил, что с послом в США РФ Джоном Хантсманом он обсудил вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона. Кроме того, российская сторона предложила создать группу по кибербезопасности.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир планируется провести на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону и Калининграде.

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