Спецслужбы США и РФ прорабатывают совместную работу в рамках ЧМ-2018

Спецслужбы США и России думают о совместной подготовке чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в рамках борьбы с терроризмом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин приезжал в США, где он с американскими коллегами провел консультации.

«Он провел здесь консультации со своими коллегами, обсуждалась проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, когда проводили сочинскую олимпиаду. Конечно же, думаем и о совместной работе в этом году, когда будет чемпионат мира по футболу», — приводит слова Антонова ТАСС.

Ранее Антонов заявил, что с послом в США РФ Джоном Хантсманом он обсудил вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона. Кроме того, российская сторона предложила создать группу по кибербезопасности.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир планируется провести на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону и Калининграде.