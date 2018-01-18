Антонов заявил о необходимости сотрудничества спецслужб РФ и США

Спецслужбы России и США должны начать тесное сотрудничество, чтобы координировать усилия по борьбе с терроризмом, снижать напряженность по КНДР и урегулировать ситуацию в Сирии, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Один из приоритетов — договориться о налаживании реальной координации на антитеррористическом фронте, обеспечить более плотное сотрудничество между спецслужбами наших стран. Необходимая нормативно-правовая база для таких контактов в интересах обеспечения безопасности граждан наших государств создана», — приводит «РИА Новости» слова Антонова.

По его словам, в первую очередь сотрудничество необходимо для координации усилий по борьбе с терроризмом. Антонов отметил вклад спецслужб США в предотвращение терактов в Санкт-Петербурге в декабре. Кроме этого, по словам посла, Россия и США объединены необходимостью противодействовать распространению оружия массового уничтожения, сирийским урегулированием и устранением других очагов международной опасности.

Антонов напомнил, что именно на России и США не только как на постоянных членах СБ ООН, но и как на крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за поддержание мира и международной безопасности. В этой связи Антонов призвал Вашингтон не отворачиваться, а активнее развивать контакты по линии министерств, советов безопасности, Минобороны и на уровне спецслужб.

Напомним, ранее Анатолий Антонов заявил, что обсудил с американским послом в РФ Джоном Хантсманом вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона, российская сторона также предложила создать группу по кибербезопасности.

На встрече был поднят вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона в формате «2+2» — между министрами обороны и главами внешнеполитических ведомств.