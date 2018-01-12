Сенатор Коркер готов встретиться с послом РФ в США Антоновым

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер рассказал, что готов встретиться с послом РФ в США Анатолием Антоновым, если такое предложение поступит.

«Мы встречаемся с послами из всех стран, и я не знаю причин, по которым я бы не встретился с ним, если они запросят», — приводит его слова «РИА Новости».

Как рассказали в посольстве РФ в США, аппарат сенатора давал согласие на встречу в октябре, но за один день до намеченной даты попросил ее перенести. В дипмиссии подчеркнули, что с тех пор новых предложений не поступало.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия будет настаивать на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско, которое закрыли 2 сентября.