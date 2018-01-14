Антонов обсудил с Хантсманом возобновление контактов в формате «2+2»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на встрече с американским послом в РФ Джоном Хантсманом поднял вопрос возобновления контактов Москвы и Вашингтона в формате «2+2» — между министрами обороны и главами внешнеполитических ведомств, а также тему создания совместной группы по кибербезопасности.

Встреча Антонова и Хантсмана состоялась 11 января в Вашингтоне. Портал iz.ru писал о том, что они обсудили улучшение российско-американских отношений. Российский дипломат по итогам беседы заявил о том, что встреча прошла хорошо и конструктивно. Он также отметил позитивный настрой по этому вопросу своего американского коллеги.

Посол РФ отметил, что улучшить отношения между странами в одночасье не получится из-за наличия большого количества двухсторонних проблем.