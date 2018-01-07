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Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержкой рейсов «Аэрофлота» в США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Ситуация с задержкой рейсов российского авиаперевозчика «Аэрофлота» в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона нормализуется. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету», — сообщил российский дипломат, слова которого опубликованы на странице посольства РФ в Facebook.

Антонов заверил, что представители российской дипмиссии находятся в постоянном контакте с Госдепартаментом США по данному вопросу. «Сотрудники консульского отдела посольства оказывают содействие российским гражданам в аэропорту», — добавил он.

Напомним, 5 января вылеты нескольких рейсов «Аэрофлота» в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево были задержаны в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. Два самолета авиаперевозчика ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже выяснилось, что компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить его рейсы.

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