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«Аэрофлот» рассказал об отказе в обслуживании рейсов в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Компания SwissPort отказалась обслуживать рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Вашингтона. В этой связи возможны задержки с вылетом задержанных рейсов.

В компании отметили, что из-за погодных условий в Нью-Йорке и Вашингтоне возник транспортный коллапс, что привело к задержке рейсов.

В свою очередь, компания SwissPort не может подтвердить возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота».

«В связи с этим Аэрофлот на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», — отметили в компании.

В частности, речь идет о рейсах SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103). В компании подчеркнули, что информация о вылете будет размещаться на сайте и официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Как писал портал iz.ru, на северо-восток США обрушились сильные снегопады. По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 19 человек.

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