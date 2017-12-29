В черном списке «Аэрофлота» числятся более 10 тыс. пассажиров

Компания «Аэрофлот» включила в черный список около 10 тыс. человек за последние 7–8 лет. Об этом сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев.

«У нас сегодня 3,5 тыс. человек, кто совершил проступки на борту, мы ведем эту хронологию, и 6700 человек, которых не допустили до полета. Это за период 7–8 лет», — цитирует Савельева агентство ТАСС.

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям вносить дебоширов в черные списки пассажиров и отказывать им в продаже билетов. Документ вступит в силу в июне 2018 года.