Задержанные рейсы «Аэрофлота» из США вылетят в субботу
Рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот» из Вашингтона в Москву, задержанные ранее из-за сложных метеоусловий, вылетят в субботу.
Такую возможность подтвердила компания по наземному обслуживанию «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона — SwissPort.
Вылет рейсов SU533 и SU539 ожидается в 13:30 и 14:30 по местному времени соответственно, сообщает «Интерфакс».
Изначально пассажиры указанных рейсов должны были вылететь 4 января по местному времени из аэропорта Нью-Йорка. Но из-за снегопадов авиаузел приостановил работу на 4–5 января.
Пассажиров отмененных рейсов наземным транспортом перевезли в аэропорт Вашингтона.
Однако затем компания SwissPort отказалась обслуживать рейсы российского авиаперевозчика из-за транспортного коллапса в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона.
Как писал портал iz.ru, на северо-восток США обрушились сильные снегопады. По последним данным, жертвами удара стихии стали не менее 19 человек.