Похолодание во Флориде привело к «игуанопаду» с деревьев

Резкое похолодание в американском штате Флорида стало причиной замерзания игуан и их с деревьев падения в оцепеневшем состоянии. Об этом сообщает газета USA Today.

По данным издания, столбики термометров в регионе опустились до 5 градусов. При данной температуре игуаны впадают в оцепенение от холода и падают с деревьев.

It's so cold in Florida that frozen iguanas are falling out of trees https://t.co/32U9Uz586p pic.twitter.com/4S7ru0OuAf

По словам сотрудника Комиссии по охране дикой природы Флориды Кристен Соммерс, в случае обнаружения замерзшей игуаны, очевидцам не следует трогать животных. Так как после отогрева ящерица может почувствовать угрозу и укусить своего «спасителя».

Iguanas in Florida froze and fell from trees due to cold weather on Thursday morning.



Luckily, they had warmed up enough by the evening that they were able to scurry back into the trees safely. pic.twitter.com/cP4x2QIXmo