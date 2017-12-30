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Из-за холодов в США погибли не менее семи человек

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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На территории средней и северо-восточной частей США из-за ударивших холодов и снегопадов погибли не менее семи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в штате Иллинойс жертвами непогоды стали два человека. Из-за гололеда в ДТП погибли четыре жителя штата Канзас. В штате Южная Дакота 83-летняя женщина замерзла насмерть, пытаясь дойти до ближайшего населенного пункта и попросить о помощи — ее машина увязла в сугробе.

В штате Огайо водители оставляли свои авто с работающими моторами для поддержания тепла в салоне, из-за чего было угнано около десятка машин. В штате Пенсильвания поселок Эри оказался под полутораметровым слоем снега, местные жители не могли выбраться из своих домов. В штате Мичиган за неделю произошло около 30 аварий — за сутки в некоторых населенных пунктах штата выпало более 15 см осадков. На берегу залива Кейп-Код, штат Массачусетс, обнаружены туши акул — они погибли от переохлаждения.

Резкое похолодание пришло в некоторые штаты на северо-востоке США в ночь перед католическим Рождеством 24 декабря. Так, температура воздуха в Нью-Йорке опускается до -13 градусов. Мэр города Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу из-за холодов.

Согласно прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до следующей недели. Начало 2018 года может войти в историю как третье по холоду с 1907 года.

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