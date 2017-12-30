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В Нью-Йорке собирают теплые вещи для пострадавших при пожаре

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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В Нью-Йорке начался сбор теплых вещей для пострадавших при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Бронксе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.

Акция организована мэрией города, а также полицией, службой противопожарной охраны, экстренными службами и прочими структурами.

Напомним, огонь вспыхнул 29 декабря на первом этаже здания, находящегося неподалеку от Фордемского университета и Бронксского зоопарка. Возгоранию была присвоена четвертая категория сложности. Пожар унес жизни 12 человек, еще 12 были спасены. Около 20 человек смогли выбраться из здания самостоятельно, сообщает ТАСС. Часть пострадавших временно размещены в помещениях отделения Красного Креста, остальные — у родственников и знакомых.

По словам мэра города Билла де Блазио, пожар мог устроить игравший с кухонной плитой ребенок. Он назвал трагедию самым крупным по числу жертв пожаром в Бронксе за последние 25 лет.

На данный момент в Нью-Йорке температура опускается до -13 градусов. Ранее Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу без необходимости.

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