В Нью-Йорке собирают теплые вещи для пострадавших при пожаре

В Нью-Йорке начался сбор теплых вещей для пострадавших при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Бронксе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.

Акция организована мэрией города, а также полицией, службой противопожарной охраны, экстренными службами и прочими структурами.

The @NYCMayorsOffice, NYPD, @FDNY, @nycoem, @rubendiazjr, and many others are collecting coats and clothes for those affected by the tragic building fire in the #Bronx. You can help... ⬇️ pic.twitter.com/21PqQ4HiTO