Пожар в жилом доме в Нью-Йорке локализован

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке удалось локализовать. Количество погибших увеличилось до 13 человек.

#BREAKING : The Bronx Fire is now under control.

Ранее сообщалось о 10 погибших и не менее 15 тяжело раненых, пострадавшие были госпитализированы. В ликвидации возгорания задействованы 170 человек, пожару присвоена четвертая категория сложности.

UPDATE: The number of people killed in the massive fire in an apartment building in Bronx, New York city rises to at least 13, 4 others were injured. pic.twitter.com/AbNi2rObky