Число жертв при пожаре в Нью-Йорке возросло до 10

Количество погибших при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает портал Breaking 911.

Ранее сообщалось о двух погибших и не менее 15 тяжело раненных, пострадавшие госпитализированы. В ликвидации огня задействованы 170 пожарных, возгоранию присвоена четвертая категория сложности.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU