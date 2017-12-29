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В ДТП с автобусом в Аргентине погибли пять человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patricio Murphy
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В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на газету El Liberal.

Автобус направлялся из боливийского города Санта-Крус в Буэнос-Айрес, в салоне находилось 42 пассажира. По словам водителя транспортного средства, он пытался объехать выбежавших на дорогу собак, однако потерял управление, в результате чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

Как сообщил глава Управления по безопасности провинции Давид Марсело Пато, жертвами инцидента стали пять человек, среди них один ребенок. Также около 30 человек получили ранения, 27 пострадавших госпитализированы. Водитель и его сменщик направлены в полицейский участок.

Ранее 28 декабря ДТП с участием автобуса произошло в Италии. В результате аварии пострадали 15 человек.

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