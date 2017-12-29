Не менее 14 человек погибли при пожаре в торговом центре в Мумбаи

В индийском Мумбаи пожар вспыхнул в пабе London Taxi комплекса Kamala Mills, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

В здании располагаются офисы и рестораны. Огонь быстро распространился по всему комплексу. В результате возгорания погибли не менее 14 человек, еще около 10 пострадали.

По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание.

25 декабря портал iz.ru сообщал о пожаре в торговом центре на Филиппинах, жертвами которого стали 37 человек.