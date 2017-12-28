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Около 400 человек эвакуировали из горящего ТЦ во Владикавказе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти 400 человек эвакуировали из торгового центра во Владикавказе из-за пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным МЧС, загорелся ТЦ «Алания Молл» на Московском шоссе. На место ЧП выехали пожарные.

Пострадавших нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Владикавказ вошел в число «бедных и независимых» городов по данным консалтингового бюро «Стрелка». Список составлен на основании анализа доходов и расходов жителей регионов. 

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