Пожар в ангаре на юго-западе Москвы потушен

Пожар в ангаре на юго-западе Москвы ликвидирован. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

«Потушили в 00:23, пострадавших нет», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, огонь вспыхнул в металлическом ангаре по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 25, строение 112. Площадь горения составила 600 кв. м, часть здания обрушилась. По предварительным данным, в ангаре хранятся пластиковые автомобильные запчасти.

На данный момент проводится разборка конструкций и проливка. При пожаре никто не пострадал.