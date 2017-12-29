На юго-западе Москвы горит ангар. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Пожар вспыхнул в металлическом ангаре по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 25, строение 112. По словам очевидцев, огнем охвачено около 1 тыс. кв. м.

По данным агентства «Интерфакс», возгорание локализовано, площадь пожара составляет 600 кв. м. Операция по ликвидации огня продолжается. Произошло частичное обрушение ангара, передает ТАСС.

По предварительным данным, в ангаре хранятся автомобильные запчасти.

28 декабря портал iz.ru сообщал о возгорании гаражей на Котляковской улице. Площадь возгорания составляла 50 кв. м.