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На юго-западе Москвы горит ангар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На юго-западе Москвы горит ангар. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Пожар вспыхнул в металлическом ангаре по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 25, строение 112. По словам очевидцев, огнем охвачено около 1 тыс. кв. м.

По данным агентства «Интерфакс», возгорание локализовано, площадь пожара составляет 600 кв. м. Операция по ликвидации огня продолжается. Произошло частичное обрушение ангара, передает ТАСС. 

По предварительным данным, в ангаре хранятся автомобильные запчасти. 

28 декабря портал iz.ru сообщал о возгорании гаражей на Котляковской улице. Площадь возгорания составляла 50 кв. м.

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