Потушен пожар в комплексе «Флакон» на севере Москвы

Спасатели ликвидировали возгорание в комплексе «Дизайн-завод «Флакон» на севере Москвы, информации о пострадавших нет, из здания эвакуированы 30 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание возникло на втором этаже, площадь пожара составила 9 м. Людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных подразделений.

Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию о пожаре по адресу: Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2.