На юге Москвы горят гаражи

На юге Москвы загорелись металлические гаражи. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание произошло в гаражах на Котляковской улице. По словам очевидцев, из зданий валит густой черный дым. Площадь возгорания составляет 50 кв. м.

По предварительным данным, в гараже загорелись личные вещи и автозапчасти. Отмечается, что внутри могут находиться газовые баллоны.

Портал iz.ru писал о том, что вечером 27 декабря произошло возгорание в комплексе «Дизайн-завод «Флакон» на севере Москвы. Из здания эвакуированы 30 человек.