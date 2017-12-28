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На юге Москвы горят гаражи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На юге Москвы загорелись металлические гаражи. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что возгорание произошло в гаражах на Котляковской улице. По словам очевидцев, из зданий валит густой черный дым. Площадь возгорания составляет 50 кв. м.

По предварительным данным, в гараже загорелись личные вещи и автозапчасти. Отмечается, что внутри могут находиться газовые баллоны.

Портал iz.ru писал о том, что вечером 27 декабря произошло возгорание в комплексе «Дизайн-завод «Флакон» на севере Москвы. Из здания эвакуированы 30 человек.

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