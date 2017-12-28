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Семь человек спасены при пожаре на северо-востоке Москвы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

«Пожар произошел в квартире на втором этаже дома 8А по улице Конёнкова на площади 20 кв. м. В ходе работ по тушению пожара пожарными было спасено семь человек», — цитирует агентство своего собеседника.

На данный момент возгорание ликвидировано, причины пожара устанавливаются.

Как сообщал портал iz.ru, 27 декабря огонь вспыхнул в комплексе «Дизайн-завод «Флакон». Из здания были эвакуированы 30 человек, пострадавших нет.

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