Пожар в Нью-Йорке унес жизни двух человек

Двое погибли, не менее 15 человек пострадали при пожаре в Бронксе.

Информацию об этом распространили местные пожарно-спасательные службы в ночь на пятницу, 29 декабря.

На месте пожара работает около 170 спасателей, сообщает ТАСС.

Все пострадавшие госпитализированы, ведется расследование.

Портал iz.ru рассказал, что восемь человек, в том числе дети, пострадали 16 декабря при пожаре в 16-этажном жилом доме в нью-йоркском районе Бруклин.

Отмечается, что в квартире находились четверо детей в возрасте от года до девяти лет, двое детей находились в тяжелом состоянии.