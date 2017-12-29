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Полицейских Нью-Йорка обучат предотвращать теракты на Новый год

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Фото: REUTERS/Amr Alfiky
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Спецкурс по предотвращению терактов в новогоднюю ночь пройдут нью-йоркские полицейские. Об этом сообщило руководство полиции американского мегаполиса.

В пятницу, 29 декабря, департамент полиции Нью-Йорка распространит среди своих сотрудников специальные инструкции, продемонстрировав им учебные видеоматериалы. Цель инструктажа — предотвращение терактов в людных местах. Ролики будут разосланы всем полицейским, задействованным в охране порядка в новогоднюю ночь, на их служебные телефоны.

«Мы раздадим их полицейским, это будет своеобразной инструкцией», — цитирует Джеймса Уотерса, руководителя контртеррористического направления в департаменте полиции, «Интерфакс».

Меры по охране общественного порядка, предпринимаемые в преддверии новогодних торжеств, называются беспрецедентными.

Власти Нью-Йорка опасаются террористических атак смертников в людных местах. По оценкам полиции, около 2 млн ньюйоркцев и приезжих города будут встречать Новый год на улицах мегаполиса.

11 декабря террорист взорвал самодельную бомбу в подземном переходе в центре Манхэттена.

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