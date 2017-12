Полицейских Нью-Йорка обучат предотвращать теракты на Новый год

Спецкурс по предотвращению терактов в новогоднюю ночь пройдут нью-йоркские полицейские. Об этом сообщило руководство полиции американского мегаполиса.

В пятницу, 29 декабря, департамент полиции Нью-Йорка распространит среди своих сотрудников специальные инструкции, продемонстрировав им учебные видеоматериалы. Цель инструктажа — предотвращение терактов в людных местах. Ролики будут разосланы всем полицейским, задействованным в охране порядка в новогоднюю ночь, на их служебные телефоны.

«Мы раздадим их полицейским, это будет своеобразной инструкцией», — цитирует Джеймса Уотерса, руководителя контртеррористического направления в департаменте полиции, «Интерфакс».

Меры по охране общественного порядка, предпринимаемые в преддверии новогодних торжеств, называются беспрецедентными.

